Gato é morto com tiro em condomínio do PR; síndico reagiu com deboche

Um morador do condomínio é suspeito do crime

Um crime está perturbando moradores de um condomínio em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Um gato morreu baleado na noite da última terça-feira (03), e um dos moradores é suspeito de efetuar o disparo.

Relatos de pessoas que moram no local apontam que, em quase todas as semanas, um animal aparece morto no condomínio. Segundo informações, o síndico foi procurado após o felino ser encontrado morto, e teria reagido com deboche.

Por meio de um grupo de mensagens, no WhatsApp, os moradores relataram sua insatisfação com a situação. “A matança de animais por aqui está grande! Em dezembro, mais de quatro animais foram mortos envenenados, e ontem [terça-feira (03)] esse gatinho foi morto com um tiro no interior do condomínio”, uma moradora afirma, em um áudio.

A RICtv divulgou um print da conversa e através da imagem é possível ver que a única resposta do síndico do condomínio foram dois emojis: um macaco cobrindo os olhos e um carinha dando risadas.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Maltratar ou matar animais é crime previsto pelo Artigo 32 da Lei nº 9.605, com alteração da Lei nº 14.064/2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada.



Fonte: Informações RicMais.

