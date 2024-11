Gata e cachorra amamentam filhotes resgatados da rua no PR; assista

Dois filhotes de gato resgatados por uma moradora de Cascavel, no Paraná, foram adotados por uma cachorra e uma gata, em uma espécie de "guarda compartilhada" do mundo animal. As duas revezam nos cuidados com os bichinhos, inclusive, amamentam os filhotinhos. Assista ao vídeo no fim do texto.

A tutora Shirley Rossoni, conta que já morava com sua cadela chamada Kim e uma gata, conhecida por Lisy.

Com a chegada dos novos pets, Kim e Lisy "adotaram" os filhotes e, para a surpresa da tutora, passaram a alimentar os filhotes.

Conforme a cascavelense disse ao G1, todos estão "crescidos, saudáveis e felizes".

Assista:

