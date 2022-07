Garoto de 9 anos morre atropelado por caminhão no Paraná

Da Redação

O caminhoneiro seguia para Prudentópolis

Uma criança, de 9 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão na BR-373, em Guamiranga, nos Campos Gerais do Paraná no fim da manhã desta quinta-feira (30)

O garoto desceu do ônibus escolar e, ao observar o pai no outro lado da via, atravessou a pista e foi atingido por um caminhão. O caminhoneiro seguia para Prudentópolis.

O menino foi socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Prudentópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Condutores do ônibus e do caminhão permaneceram no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o teste do bafômetro que apresentou resultado negativo.





