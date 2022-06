Garoto de 16 anos é morto com tiro no peito, em Ponta Grossa

Da Redação

Local onde ocorreu o crime foi isolado pela PM na tarde deste domingo (05)

Um adolescente de apenas 16 anos foi baleado e morto no início da tarde deste domingo (05), em Ponta Grossa. Três homens entraram no terreno da casa onde o garoto estava e deram um tiro no peito dele. O adolescente morreu na hora.

continua após publicidade .

O crime aconteceu no Jardim Ouro Verde, que fica no bairro Colônia Dona Luiza. O adolescente estava no quintal da casa, quando os homens chegaram e atiraram. Segundo a polícia, populares ainda chegaram a acionar o serviço de socorro, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu antes do atendimento.

Ainda conforme informações repassadas à polícia, os homens fizeram a execução e fugiram do local, de carro.

continua após publicidade .

Os serviços do Samu e do Siate foram acionados na ocorrência e a Polícia Militar fez o isolamento de toda a área, até a chegada do Instituto de Criminalística e da divisão de homicídios da Policia Civil, bem como dos peritos do Instituto Médico Legal para a remoção do corpo.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

continua após publicidade .

Com informações do Portal Arede