Garoto de 12 anos é baleado em Londrina; homem de 57 anos é preso

Crime aconteceu na tarde de quarta-feira

Um garoto de apenas 12 anos foi baleado no peito, em Londrina, norte do Paraná, na tarde de quarta-feira (17). O autor do disparo seria outro adolescente e o dono da arma, de 57 anos foi preso, informou a Polícia Militar (PM).

O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Universitário, onde permanece internado. Mesmo ferido, o adolescente contou que estava com colegas, de 13 e 12 anos, quando um homem, armado, se aproximou.

O homem mostrou a pistola e após retirar o carregador, entregou a arma aos garotos. Um deles, apontou em direção à vítima, acionou o gatilho, efetuando o disparo que o feriu o colega.

Após o disparo, o dono da arma entrou na casa dele, que é próxima de onde o disparo aconteceu, depois, saiu em um carro. Os meninos envolvidos na situação permaneceram no local e conversaram com a polícia.

A PM foi até a casa do suspeito, em revista pela residência, foi encontrado uma mochila que continha uma arma, do mesmo calibre informado pela vítima, além de diversas munições.

Todo o material foi apreendido. Com apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, as equipes encontraram o dono da arma na Rua Antônio Brandalize, no conjunto Maria Cecília.

O homem foi preso e levado até a delegacia de plantão. Os garotos também foram apresentados na delegacia com seus responsáveis. No total foram apreendidos uma pistola Taurus calibre 22, 109 munições calibre 380; 90 munições de calibre 38; 44 munições de calibre 9 mm; 2 munições calibre 357; 16 munições de calibre 22 e uma capsula deflagrada.

