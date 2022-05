Garoto atira no irmão mais novo em Araucária, no Paraná

Da Redação

No começo da tarde deste sábado (7), um adolescente de 14 anos atirou contra seu irmão, de 9 anos, com um tiro na parte frontal da cabeça. O caso aconteceu no Jardim Califórnia, em araucária, no Paraná. Depois de ser atendido no Hospital Municipal, o menino foi transferido ao Hospital Evangélico, em Curitiba, em estado considerado grave. Ele precisou ser internado na UTI e deverá passar por uma cirurgia nas próximas horas.

continua após publicidade .

Segundo a Guarda Municipal (GM), o adolescente afirmou ter encontrado a arma em um terreno e levado para casa. Segundo o autor, o tiro foi acidental. O menino ferido foi socorrido pelo irmão mais velho dos dois, um adolescente de 16 anos, e por um vizinho, que o levaram ao hospital.

O autor dos disparos foi apreendido pela GM e encaminhado à delegacia. A mãe dos menores também foi conduzida para prestar depoimento.

continua após publicidade .

Com informações da ricmais.