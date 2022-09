Garota de programa morde órgão genital de cliente após discussão no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado na última sexta-feira (9), em Prudentópolis, na região central do Paraná

Um homem ficou ferido após uma garota de programa o atacar. A mulher mordeu o pênis do cliente depois de uma discussão entre os dois. O caso foi registrado na última sexta-feira (9), em Prudentópolis, na região central do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Rádio Copas Verdes FM, acredita-se que o homem é um turista de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e estava passeando pela região.

-LEIA MAIS: Jair Bolsonaro participa de manifestação em Londrina nesta sexta (16)

continua após publicidade .

O turista contratou uma garota de programa para ter uma noite de amor. Contudo, os dois tiveram uma discussão, e no momento da briga a mulher mordeu a genitália do homem. A vítima procurou ajuda médica. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde que se encontra o homem.

-LEIA MAIS: MPPR investiga denúncia de “rachadinha” em Câmara de Vereadores

Com informações da ricmais

Siga o TNOnline no Google News