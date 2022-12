Garçom tem casa invadida e é morto com 12 facadas nas costas, no PR

Da Redação

O caso está sendo investigado pelas autoridades

Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (15), em Sarandi, município do norte do Paraná. Um homem, de 40 anos, teve sua residência, que fica localizada no cruzamento das Ruas Ana Neri e Curitiba, invadida e foi esfaqueado até a morte.

De acordo com as informações das autoridades, a vítima, identificada como Valdecir dos Santos, sofreu pelo menos 12 cortes pela arma branca. As regiões feridas foram as costas e o abdômen.

Os vizinha de Valdecir, que trabalhava como garçom, acionaram o socorro, porém, quando as equipes chegaram ao local, nada pôde ser feito. Os ferimentos fizeram com que o rapaz perdesse muito sangue.

Testemunhas afirmaram que a pessoa responsável pelo crime fugiu em um Volkswagen Gol vermelho. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

As autoridades informaram que Valdecir não tinha antecedentes criminais.

Com informações do Corujão Notícias.

