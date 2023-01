Garçom é assassinado durante tentativa de assalto em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele foi identificado como Fábio Augusto Batista Campana

Um jovem, de 23 anos, morreu após ter sido esfaqueado em uma tentativa de assalto na tarde deste domingo (29) próximo ao Terminal Intermodal Urbano de Maringá, no norte do Paraná. Ele foi identificado como Fábio Augusto Batista Campana.

continua após publicidade .

De acordo com informações do amigo e colega de trabalho dele, que estava junto quando tudo aconteceu, Fábio era atendente em um quiosque no Mercadão Fratello. A tentativa de assalto aconteceu durante o intervalo de almoço dos rapazes. Lá, eles foram abordados por um indivíduo que deu voz de assalto e tentou pegar o celular de Fábio. Ele não entregou o aparelho e foi esfaqueado no peito.

Fábio foi levado pelo amigo até o local de trabalho, onde caiu inconsciente. Pessoas que estavam no local e socorristas que trabalham no Mercadão prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

continua após publicidade .

O rapaz sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e foi reanimado pelos socorristas. Na sequência ele foiencaminhado ao Hospital Universitário, mas morreu no centro cirúrgico após uma nova parada cardíaca.

Equipes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal fizeram patrulhamento, porém até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.

Com informações, GMC.

Siga o TNOnline no Google News