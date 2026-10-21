Ganhadores do Nota Paraná correm o risco de perder prêmios de R$ 1 mil por falta de resgate

A Secretaria de Estado da Fazenda alerta que os valores prescrevem em 12 meses; apenas neste ano, R$ 94 milhões deixaram de ser sacados no estado

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) emitiu um alerta nesta quarta-feira (20) para 39 consumidores de diferentes regiões do Paraná que estão prestes a perder prêmios de R$ 1 mil do programa Nota Paraná. Os valores, referentes a sorteios passados, expiram nos meses de novembro e dezembro devido à falta de resgate por parte dos ganhadores.

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O risco de perda ocorre porque o regulamento do programa estabelece uma validade rigorosa de 12 meses para os créditos e prêmios, contados a partir da data em que são gerados. Se o participante não solicitar a transferência do dinheiro para uma conta bancária dentro desse período de um ano, os valores prescrevem e retornam automaticamente aos cofres do Governo do Estado.

A falta de resgate dos créditos é um problema recorrente. De acordo com o levantamento da Sefa, entre os meses de janeiro e outubro de 2026, aproximadamente R$ 94 milhões em créditos de ICMS e prêmios deixaram de ser sacados pelos participantes. Apesar do valor expressivo, o montante representa uma redução de cerca de 24% em comparação ao mesmo período de 2025, quando os paranaenses esqueceram de transferir R$ 123,7 milhões.

Para garantir o recebimento do dinheiro, a orientação é que os cadastrados consultem seus saldos periodicamente. O procedimento é simples e pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo oficial do Nota Paraná. Após acessar o sistema com o CPF e a senha, o usuário deve buscar a seção "Minha Conta Corrente" no site ou "Conta Nota Paraná" no aplicativo, e abrir a área "Meu Extrato". A plataforma detalha os valores adicionados mês a mês e a data exata em que eles expiram. A transferência pode ser solicitada a qualquer momento, desde que o saldo acumulado seja igual ou superior a cinco reais.

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Os prêmios de R$ 1 mil que estão prestes a vencer pertencem a moradores de diversas cidades do estado. Para o mês de novembro, correm o risco de perder os valores os ganhadores registrados nos municípios de Apucarana, Arapongas, Campo Largo, Cascavel, Cruz Machado, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranacity e São José dos Pinhais. Já os prêmios com vencimento programado para o mês de dezembro pertencem a contribuintes das cidades de Carambeí, Castro, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Marialva, Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. A capital paranaense concentra o maior volume de resgates pendentes nestes dois meses, somando 18 prêmios não sacados.