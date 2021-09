Da Redação

Ganhador da Mega-Sena ainda não apareceu para receber prêmio

O curitibano ganhador de um prêmio de R$ 12,5 milhões da Mega-Sena, sorteado no último sábado (18), ainda não apareceu na Caixa Econômica Federal para receber o valor. Há um prazo de 90 dias, desde o dia do sorteio, para o vencedor retirar a quantia.

continua após publicidade .

De acordo com a Caixa, a aposta vencedora foi feita em uma lotérica do bairro Vila Izabel, em Curitiba. As dezenas sorteadas foram 07 – 10 – 27 – 35 – 43 – 59.

Duas pessoas acertaram os seis números com apostas simples. O outro vencedor é da cidade de São Paulo.



continua após publicidade .

Se os R$ 12,5 milhões estivessem depositados em uma aplicação conservadora, como, por exemplo, a poupança, o valor poderia estar rendendo aproximadamente R$ 1 mil por dia.

Com informações; G1.