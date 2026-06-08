'Gangue dos quatis' invade condomínio de luxo no PR, faz festa em casa e deixa rastro de destruição





Uma situação inusitada surpreendeu moradores de um condomínio em Londrina, no Norte do Paraná. Após sair de casa por cerca de uma hora para fazer compras, uma família retornou e encontrou o imóvel completamente revirado por um grupo de quatis. O caso aconteceu no dia 2 de junho.

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Os animais invadiram a residência e causaram uma verdadeira bagunça. Alimentos foram espalhados pelo chão, embalagens rasgadas, objetos derrubados e cômodos inteiros ficaram cobertos de sujeira. Imagens registradas no local mostram o cenário deixado pelos visitantes inesperados.

A descoberta foi feita inicialmente por funcionários do condomínio. Durante uma ronda de rotina, um segurança e o gerente de manutenção perceberam que a porta da residência estava aberta e decidiram verificar a situação. Ao entrarem no imóvel, encontraram diversos quatis circulando pelos ambientes e um grande rastro de destruição.

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Os vídeos mostram que a sujeira começava logo na entrada da casa. Conforme os funcionários avançavam pelos cômodos, encontravam mais alimentos espalhados, móveis revirados e vários animais ainda dentro da residência.

Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Segundo a família, uma pequena fresta deixada em uma das portas pode ter facilitado a entrada dos quatis. A suspeita é de que um dos animais tenha conseguido abrir a passagem e, em seguida, outros integrantes do grupo entraram na casa.

Entre os prejuízos registrados estão peças decorativas quebradas, acessórios danificados e uma grande quantidade de alimentos perdida. Os quatis abriram armários, rasgaram sacos de arroz e farinha, espalharam lixo pelos cômodos.

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A limpeza exigiu horas de trabalho e apoio especializado. Além da sujeira causada pelos alimentos espalhados, os animais deixaram fezes em diversos pontos da residência.

Moradores relatam que a presença de quatis na região é frequente, já que o condomínio está localizado próximo a uma área de mata. Os animais costumam circular pelas ruas internas em busca de alimento e, ocasionalmente, entram em quintais e residências. Também há registros de conflitos entre quatis e animais domésticos.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A Polícia Ambiental informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

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O episódio rapidamente chamou a atenção nas redes sociais e impressionou internautas pelas imagens que mostram a dimensão da destruição provocada pelos animais em pouco mais de uma hora.