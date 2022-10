Gambá cai em cima de pizza e vai embora com fatia em Curitiba; veja

Da Redação

O fato ocorreu em uma festa de aniversário em família.

Uma verdadeira surpresa de aniversário! Em meio às comemorações de uma família em um restaurante de Curitiba, um "presente" inusitado apareceu: um gambá caiu sobre uma pizza e surpreendeu quem estava no local. Segundo o autor da publicação, o animal foi embora com pelo menos uma fatia.

O vídeo foi publicado no TikTok, com o dono do perfil explicando estava comemorando mais um ano de vida de seu cunhado, quando tudo aconteceu.

No vídeo, é possível ver que o animal ocupa, praticamente, uma fatia inteira da pizza, e come pedaços do recheio sem se incomodar, enquanto a bandeja é tirada da mesa e colocada no chão.

Enquanto algumas pessoas pedem para que o gambá seja retirado, há a voz de uma criança dizendo que, antes, é preciso registrar o momento.

O conteúdo é de 10 de outubro e conta, até o momento, com 140 mil curtidas e 2 milhões de visualizações.

Entre os mais de 3 mil comentários, muitas pessoas dão risada da situação. "O gambá disse: 'Se um dia eu fui triste, não lembro'" e "Queda milimetricamente calculada" são algumas das reações.

Assista ao vídeo:





Com informações: UOL

