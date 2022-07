Galo é levado para banho em pet shop e vira atração na região; veja

Da Redação

O vídeo de um galo viralizou nas redes sociais depois que ele foi filmado recebendo um belo banho em um pet shop de Paranavaí, no noroeste do Paraná. O personagem é Rufino, que acabou criando uma cena inusitada, já que foi a primeira vez que o penoso recebeu o tratamento especial. Veja no vídeo abaixo

Segundo o tutor, Ewerton Anjos, que já tem criação de galinhas há algum tempo, o Rufino está no lugar de um cachorro de estimação que morreu no ano passado e, por isso, recebe o mesmo tratamento de um pet.

Criado dentro de casa desde pintainho, o galo é cuidado como animal de estimação. Por questão de sobrevivência, ele foi separado dos outros filhotes que morreram no ninho. Com 9 meses de vida, o que diferencia ele dos outros animais da mesma espécie é que Rufino é manso e carinhoso.

Atualmente, a ave é tratada como parte da família, dentro de casa fica no sofá quando os membros se reúnem para assistir TV. “Nós o tratamos como um cachorro, meu filho brinca com o galo e ele corresponde. É sempre muito carinhoso com a gente e já virou parte da família”, afirmou Ewerton Anjos ao Portal da Cidade Paranavaí.

No banho no pet shop, o local teve que ser isolado para evitar constrangimento com outros animais e os produtos utilizados na higienização foram todos hipoalergênicos. Rufino saiu todo elegante, com as penas brilhantes e usando uma gravata.

