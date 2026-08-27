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LONDRINA

Gaeco prende empresário na Gleba Palhano por fraude na saúde

Operação Nascituro apura venda de equipamentos sem licença para hospitais de Londrina

Escrito por Da Redação
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Gaeco prende empresário na Gleba Palhano por fraude na saúde
Autor Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Foto: MPPR/Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27), a Operação Nascituro, que apura crimes contra a saúde pública em Londrina. A ação culminou na prisão em flagrante de um empresário em um condomínio residencial na Rua Caracas, próximo à PR-445, no bairro Gleba Palhano.

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A investigação aponta que o empresário, proprietário de um grupo de empresas, comercializava produtos e equipamentos médicos sem a licença exigida pelos órgãos reguladores. Ele também é suspeito de ter falsificado um alvará da Vigilância Sanitária de Londrina para participar de licitações públicas e fornecer suprimentos a hospitais da região de forma irregular.

Os agentes do Gaeco haviam ido ao endereço para cumprir mandados de busca e apreensão com o objetivo de recolher documentos, contratos e mídias eletrônicas. No entanto, ao fiscalizarem o apartamento, identificaram diversos equipamentos hospitalares sem autorização e com documentação adulterada, o que motivou a voz de prisão em flagrante do morador.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para a formalização do auto de prisão. O Gaeco prossegue com as diligências para apurar a extensão do esquema, auditar os contratos firmados com unidades de saúde e identificar outros possíveis envolvidos na fraude.

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Com informações da Tarobá

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fraude gaeco Londrina Operação Nascituro Saúde Pública
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