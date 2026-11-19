O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) a segunda fase da Operação Panóptico, mirando uma organização criminosa de abrangência nacional. A facção é investigada por coordenar ações ilícitas de dentro de unidades prisionais e atuar na distribuição e comercialização de drogas. Ao todo, as forças de segurança saíram às ruas para cumprir 127 ordens judiciais, sendo 60 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão em 19 municípios paranaenses.

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Do total de alvos com mandados de prisão decretados, 32 já se encontram privados de liberdade no sistema prisional e 28 respondiam às investigações em liberdade. O mesmo ocorre com as ordens de busca e apreensão, sendo 16 delas executadas no interior de penitenciárias e as outras 51 em endereços ligados aos suspeitos nas ruas. As diligências ocorrem simultaneamente nas cidades de Alto Paraná, Campo Largo, Curitiba, Diamante do Norte, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Janiópolis, Loanda, Londrina, Mandaguari, Maringá, Marmeleiro, Paraíso do Norte, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, Rondon, Sarandi e União da Vitória.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A ofensiva mobiliza um forte aparato logístico, reunindo cerca de 355 agentes de segurança pública. O efetivo é formado por policiais militares, civis, penais e científicos, além de membros do próprio Gaeco, com o suporte de 70 viaturas e o apoio aéreo de um helicóptero da Polícia Militar. O trabalho integrado das forças do Estado tem como objetivo asfixiar o avanço do crime organizado de forma contínua, atuando tanto no ambiente urbano quanto no interior do sistema carcerário.

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O nome da operação faz referência ao conceito sociológico de "panóptico", popularizado por Michel Foucault, que remete à sensação de controle e vigilância constante. A primeira etapa da ação ocorreu em junho deste ano, como desdobramento de investigações iniciadas no fim de 2025 em alinhamento com o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC). Naquela ocasião, a operação atingiu alvos no Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, resultando na apreensão de drogas, armas de fogo, dinheiro, bloqueadores de tornozeleira eletrônica e no fechamento de um laboratório de entorpecentes em Curitiba.