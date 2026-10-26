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OPERAÇÃO SAMARITANO

Gaeco mira desvio de R$ 37 milhões de Apae, Santa Casa e Hospital do Câncer de Londrina (PR)

Ação cumpre 17 mandados de busca contra esquema que usava contratos de fachada para reter repasses destinados a hospitais e instituições assistenciais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta segunda-feira (26) a Operação Samaritano para desarticular um esquema de desvio de recursos obtidos por meio de títulos de capitalização filantrópicos. A ação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Londrina em cidades do Paraná (Londrina, Ibiporã e Maringá) e de São Paulo (capital e Itupeva). A Justiça também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de até R$ 36.913.661,48, montante estimado como prejuízo inicial às entidades lesadas.

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As apurações, iniciadas em 2021, têm como foco uma distribuidora de títulos de capitalização de Londrina e empresas associadas. De acordo com as investigações, o grupo retinham valores que, segundo as normas da Superintendência de Seguros Privados (Susep), deveriam ser destinados integralmente a instituições assistenciais. Entre as vítimas identificadas estão a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), a Irmandade Santa Casa de Londrina e o Hospital do Câncer de Londrina.

O modelo investigado envolvia a venda de títulos nos quais os compradores concorrem a prêmios e cedem o resgate financeiro a instituições de caridade. Até 2019, a distribuidora arrecadava os recursos e prestava contas à Fenapaes, inflando despesas por meio de notas fiscais fraudulentas, duplicadas ou emitidas por empresas de fachada registradas em nome de funcionários. Quando a regulamentação mudou em 2020 para obrigar o depósito direto na conta das entidades beneficentes, o grupo teria adaptado o golpe com contratos simulados de "promoção de vendas", forçando a devolução do dinheiro à empresa.

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Gaeco mira desvio de R$ 37 milhões de Apae, Santa Casa e Hospital do Câncer de Londrina (PR)
AutorFoto: Gaeco


Gaeco mira desvio de R$ 37 milhões de Apae, Santa Casa e Hospital do Câncer de Londrina (PR)
AutorFoto: Gaeco

Documentos apontam que, entre março de 2020 e maio de 2022, a Santa Casa de Londrina transferiu R$ 33,16 milhões à distribuidora. Já o Hospital do Câncer de Londrina repassou R$ 3,75 milhões entre julho de 2020 e abril de 2021, havendo indícios de que o mecanismo seguiu em operação com sucessoras da empresa até pelo menos 2024. A apuração indica que os recursos desviados passavam por empresas registradas em nome de parentes dos sócios para a compra de veículos e imóveis de alto padrão, configurando lavagem de dinheiro.

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O caso apura os crimes de apropriação indébita, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais. O Ministério Público do Paraná reiterou que a comercialização de títulos na modalidade filantrópica é legal e que as instituições beneficentes figuram exclusivamente como vítimas no processo, que segue em segredo de justiça.


Gaeco mira desvio de R$ 37 milhões de Apae, Santa Casa e Hospital do Câncer de Londrina (PR)
AutorFoto: Gaeco


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