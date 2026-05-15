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OPERAÇÃO ENIGMA

Gaeco investiga empresário do Paraná por movimentar milhões sem origem identificada

Justiça determinou bloqueio de mais de R$ 21 milhões em bens, imóveis e veículos de luxo

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 11:02:23 Editado em 15.05.2026, 11:02:19
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Gaeco investiga empresário do Paraná por movimentar milhões sem origem identificada
Autor Foto: Gaeco

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Enigma para investigar um empresário de Goioerê suspeito de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal.

- LEIA MAIS: Quem é o empresário indiciado por mandar matar diretor de franquia no Paraná

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Segundo o Ministério Público do Paraná, o investigado atualmente ocupa um cargo comissionado no governo estadual. A apuração é conduzida pelo núcleo do Gaeco de Umuarama, com apoio de equipes de Santa Catarina.

As investigações apontam que empresas ligadas ao empresário teriam sido usadas para movimentações financeiras suspeitas. Conforme o Gaeco, foram identificados cerca de R$ 5,7 milhões recebidos de origens não esclarecidas.

Os investigadores também localizaram aproximadamente R$ 934 mil em operações realizadas em dinheiro vivo, além de saques e movimentações por meio de cheques que somam quase R$ 12 milhões sem identificação dos beneficiários.

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Outro ponto levantado pela investigação foi a evolução patrimonial considerada incompatível com a renda oficialmente declarada pelo empresário.

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Goioerê e Balneário Camboriú. As diligências incluíram dois escritórios de contabilidade ligados à apuração.

Documentos, celulares e anotações foram apreendidos e serão analisados pelos investigadores.

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A Justiça também autorizou o bloqueio de mais de R$ 21,5 milhões em bens e ativos financeiros. Entre as medidas estão bloqueio de contas bancárias, imóveis e apreensão de veículos de luxo ligados ao investigado.

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corrupção gaeco Goioerê investigação criminal lavagem de dinheiro Operação Enigma sonegação fiscal
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