Gaeco investiga desvio de recursos em sindicato de Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - O Gaeco cumpre cinco mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (24), em Loindrina

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina, no Norte do estado, cumpre na manhã desta segunda-feira (24), cinco mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Sangria, que investiga desvios e malversação de recursos do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos e Similares de Londrina e Região.

continua após publicidade .

As medidas foram autorizadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Foro Central de Londrina. São alvos dos mandados empresas do setor de saúde que teriam emitido documentos fictícios em favor do sindicato, colaborando assim com os desvios de recursos que estão sendo investigados. As buscas concentram-se nas sedes de três clínicas médicas que prestavam serviços ao sindicato e em duas residências dos administradores das empresas, todas com endereços em Londrina.

O objetivo das buscas é localizar e apreender documentos médicos, cadastros de pacientes, notas fiscais, comprovantes de prestação de serviços, dispositivos eletrônicos (como celulares e computadores), entre outras provas que possam auxiliar nas investigações. Nesta etapa da operação, o Gaeco conta com o auxílio de uma equipe de auditoria contábil lotada no Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx) do MPPR.

Siga o TNOnline no Google News