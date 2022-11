Gaeco faz operação em Cândido de Abreu; ex-prefeito é preso

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A operação do Gaeco cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em Cândido de Abreu e Jardim Alegre, nesta quarta-feira (09)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Guarapuava realiza na manhã desta quarta-feira (09) uma operação em Cândido de Abreu, para investigar denúncias de um possível esquema de desvio de recursos públicos. Na operação, foram presos os ex-prefeito da cidade, José Maria Júnior Reis, e o ex-secretário da administração Sandroval Probst.

Segundo informações iniciais do Gaeco, em Guarapuava, os promotores públicos ainda estão em diligências e fechando os relatórios da operação.

A operação do Gaeco cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nesta manhã, em Cândido de Abreu. Informações iniciais dão conta de que foram cumpridos mandados de busca e apreensão em escolas da cidade e em outros órgãos públicos e também em endereços ligados ao ex-prefeito e o ex-secretário, entre outros.

O ex-prefeito e o ex-secretários já teriam sido presos preventivamente, a partir de mandados de prisão expedidos no âmbito da operação, e encaminhados para a Delegacia de Manoel Ribas, onde foram entregues à justiça. Eles estariam ligados a um suposto caso de corrupção e improbidade administrativa.

Ainda de acordo com informações iniciais, a mesma operação, que investigaria irregularidades em processos de licitação, também teria cumprido mandados de busca e apreensão em outras cidades da região do Vale do Ivaí. Dois endereços teriam sido alvos de busca e apreensões de documentos na cidade de Jardim Alegre.

O Gaeco de Guarapuava atua numa região que abrange 29 municípios, entre o Centro-Norte, campos gerais e sudoeste do Estado. Do vale do Ivaí, o núcleo de Guarapuava atua em Ivaiporã, Jardim Alegre, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Lidianópolis.

