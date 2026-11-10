Gaeco faz operação contra médico suspeito de emitir atestados falsos no Paraná





O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Umuarama deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Falsa Moléstia contra um médico da rede pública suspeito de emitir atestados falsos. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de busca pessoal em endereços ligados ao profissional no município de Xambrê, no Noroeste do Paraná. A Justiça também determinou o pagamento de fiança no valor de R$ 40 mil, que deve ser recolhida em até cinco dias, e autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e de informática dos aparelhos eletrônicos apreendidos.

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As investigações apontam que, entre 2021 e 2023, o médico teria emitido os documentos sem realizar qualquer avaliação clínica dos beneficiários. O esquema foi descoberto a partir da análise de um celular apreendido em uma ação anterior do Gaeco, batizada de Operação Res Privata. As mensagens extraídas do aparelho revelaram conversas com pedidos de atestados para terceiros, incluindo um documento que seria utilizado em um Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Os investigadores já identificaram pelo menos três situações suspeitas e interceptaram até mesmo a fotografia de um dos documentos supostamente falsificados. Com os materiais apreendidos nesta terça-feira, o Ministério Público do Paraná busca reunir novos elementos para esclarecer as circunstâncias das emissões e identificar outros possíveis beneficiários das fraudes. Os envolvidos são investigados pela possível prática dos crimes de falsidade de atestado médico e uso de documento falso.

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