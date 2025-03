Gaeco e PM cumprem mandados de busca em Marumbi e outras cidades

O Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, e a Polícia Militar do Paraná cumpriram nesta terça-feira, 25 de fevereiro, 37 mandados de busca e apreensão na Operação Nova Bazófia, voltada a coibir associação criminosa que seria responsável por crimes como tráfico de drogas, posse ilegal de armas e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Criminal de Londrina e executadas em Altônia, Alvorada do Sul, Cambé, Londrina, Marumbi, Primeiro de Maio, Rolândia e São Jorge do Patrocínio (PR), Balneário Camboriú (SC), Lagoa Santa (MG), Boituva, Porto Feliz e Praia Grande (SP).

A investigação é um desdobramento da Operação Bazófia, deflagrada em 2022. O alvo das apurações é uma associação criminosa envolvida na compra e venda de drogas, armas e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e contas de terceiros. Os suspeitos também investiam em imóveis e veículos de luxo para ocultar a origem ilícita dos recursos. Entre os investigados há pessoas com histórico criminal extenso, incluindo envolvimento em homicídios.

Prisões – Foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos, além de armas, munição e dinheiro em espécie. Também foi determinado pelo Judiciário, a pedido do MPPR, o sequestro de bens de alguns dos envolvidos e quatro pessoas detidas em flagrante por posso ilegal de armas e munições e falsidade documental.

