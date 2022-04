Da Redação

Gaeco e PM cumprem mandados contra agentes da PRE na região

Equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Corregedoria da Polícia Militar, com apoio das Promotorias de Justiça da Auditoria Militar de Curitiba, cumprem 12 mandados de busca e apreensão contra policiais rodoviários estaduais nesta sexta-feira (29).

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Ministério Público, os mandados estão sendo cumpridos nas residências dos investigados em Cruzeiro do Oeste, Umuarama, Iporã, Goioerê, São Jorge do Ivaí, Ângulo, Londrina e Iguaraçu. Também foram expedidos três mandados de busca e apreensão em armários de policiais nos postos da Polícia Rodoviária Estadual em Floresta, Rolândia e Peabiru.

A medida, deferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Criminal de Curitiba, busca o recolhimento de aparelhos celulares, documentos, computadores, valores em espécie e objetos ilícitos eventualmente em poder dos investigados, para auxiliar na apuração de possíveis crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

continua após publicidade .

Realizadas pelos núcleos regionais do Gaeco de Cascavel e Londrina, as investigações começaram em dezembro de 2020, a partir do compartilhamento de provas oriundas da Vara Federal de Umuarama. Há indícios de que policiais rodoviários estariam cobrando propina de transportadores de mercadorias contrabandeadas, e alguns deles estariam utilizando parentes para ocultar a origem dos valores obtidos ilicitamente.