Gaeco denuncia nove pessoas por agiotagem e lavagem de dinheiro no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As investigações aconteceram por meio da Operação Surreal, que começou em fevereiro de 2021.

Nesta segunda-feira (06), o MPPR (Ministério Público do Paraná), ofereceu denúncia por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina contra nove pessoas por agiotagem.

continua após publicidade .

Além da agiotagem, a quadrilha de Londrina também teria cometido crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo apurações do Gaeco, os criminosos utilizavam "laranjas" para a lavagem de dinheiro, que receberiam mensalmente uma quantia de dinheiro para registrarem empresas e assinarem escrituras públicas em seus nomes.

Na denúncia, o Ministério Público do Paraná requer que a quadrilha perca os imóveis e R$ 6,72 milhões, adiquiridos através dos crimes. Entre os imóveis, está uma fazenda de 235 hectares no Mato Grosso do Sul, avaliada em R$ 2,6 milhões.

continua após publicidade .

As investigações aconteceram por meio da Operação Surreal, que começou em fevereiro de 2021, investigando o grupo que tinha uma falsa empresa de fomento mercantil que fornecia empréstimos com juros altos, a organização ameaçava as vítimas.

Com informações do MPPR.





Siga o TNOnline no Google News