Gaeco deflagra operação contra tráfico de drogas e comércio de armas no PR

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR), deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Rové para desarticular um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e lavagem de dinheiro em Umuarama e região. A ofensiva resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão domiciliar na cidade, com o apoio operacional e analítico do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual.

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Além das prisões e buscas, a Justiça determinou uma série de medidas para descapitalizar a quadrilha. As ordens, expedidas pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal de Umuarama, autorizaram o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros, o sequestro de um veículo e a indisponibilidade de um imóvel supostamente adquirido com recursos ilícitos. O juízo também autorizou a quebra do sigilo de dados e comunicações dos aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos apreendidos durante a ação.

As investigações que culminaram na operação desta terça-feira começaram em setembro de 2025, logo após a prisão em flagrante de um dos membros do grupo. Naquela ocasião, as autoridades apreenderam com o suspeito um fuzil de uso restrito e cerca de três quilos de crack, carga avaliada em aproximadamente R$ 120 mil. Ao longo das apurações, o Gaeco constatou que a organização criminosa atuava de forma estruturada na venda de entorpecentes e armamento, movimentando valores elevados no sistema financeiro para lavar o dinheiro oriundo das práticas ilícitas.