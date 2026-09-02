Gaeco deflagra operação contra o PCC em Maringá e mais três cidades do Paraná

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou na manhã desta quarta-feira (2) a "Operação Portal do Crime", voltada a desarticular a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado. A ação cumpriu 17 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão em endereços ligados a 18 investigados nas cidades de Maringá, Foz do Iguaçu, Iporã e Pato Branco. As informações foram divulgadas pelo portal GMC Online.

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As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo das Garantias da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu e pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A mobilização contou com o suporte de equipes táticas da Polícia Militar, da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu e de agentes do setor de Operações Especiais do Departamento Penitenciário do Paraná. Um dos alvos dos mandados de prisão já se encontrava custodiado no sistema penitenciário.

Durante os cumprimentos, as equipes apreenderam porções de cocaína, maconha e ecstasy, além de armas, munições, dinheiro em espécie, balança de precisão, máquinas de cartão, telefones celulares e documentos que comprovam as atividades ilícitas. O balanço preliminar da operação registrou ainda duas prisões em flagrante efetuadas no decorrer das diligências.

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Conduzidas em sigilo pelo Núcleo Regional do Gaeco em Foz do Iguaçu desde abril deste ano, as investigações apuram a prática dos crimes de integração de organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas e de armas, além de corrupção de menores. O órgão disponibilizou o telefone (45) 3308-1344 e o e-mail gaeco.foz@mppr.mp.br para o recebimento de denúncias anônimas que possam auxiliar no andamento do caso.