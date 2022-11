Gaeco cumpre oito ordens judiciais contra policiais penais no Sudoeste

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Investigações do MPPR apuram envolvimento de agentes do Deppen em esquema para facilitar entrada de celulares na cadeia

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta quarta-feira (23), a Operação Pix, com o cumprimento de oito mandados judiciais em Francisco Beltrão e Quedas do Iguaçu. São duas ordens de busca e apreensão, duas de prisão preventiva e uma de afastamento das funções públicas.

A investigação, do núcleo de Francisco Beltrão do Gaeco, teve início em fevereiro de 2022, para apurar a possível prática dos crimes de organização criminosa, peculato e concussão.

As diligências realizadas até o momento indicam que agentes públicos lotados no Departamento de Polícia Penal (Deppen), com o auxílio de um preso que realizava trabalho externo na cadeia pública de Quedas do Iguaçu, exigiam valores em dinheiro para permitir a entrada de aparelhos de telefonia celular no estabelecimento prisional.

A organização criminosa utilizaria ainda uma pessoa sem vínculos com a cadeia pública para receber os valores exigidos dos detentos, por Pix.

Durante as buscas, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos. O material será analisado para apuração de possíveis novos crimes e eventual identificação de outras pessoas ligadas ao caso.

