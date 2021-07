Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão nesta quinta

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (08), uma operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná. Cerca de dez mandados de busca e apreensão estão sendo realizadas em Curitiba, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

A Operação Mônaco investiga um suposto crime de corrupção ativa praticada por dois policiais na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da capital paranaense.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Curitiba e cumpridas na sede da DP, nas residências dos investigados e em cinco postos de combustíveis. A ação do Gaeco recebe apoio do Instituto de Criminalística e da Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

O procurador de Justiça Leonir Batisti, coordenador estadual do Gaeco, falou sobre a ação feita nesta quinta-feira. Veja: