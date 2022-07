Gaeco confisca pousada de luxo em ação contra sonegação de impostos

Da Redação

A Operação Taregas ocorreu nesta semana no Paraná e Amazonas

O Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou a Operação Taregas, que vai contra a prática de sonegação de impostos e outros crimes.

De acordo com o MP-PR, a ação ocorreu na última terça-feira (5) e resultou com uma pousada de luxo confiscada. A operação aconteceu no Paraná e no Amazonas.

As investigações apontaram que um empresário utilizava empresas de fachada para sonegar tributos. Para a realização do crime, o homem contou com o apoio de um outro empresário, usado como laranja.

Parte do dinheiro foi usada para comprar e reformar uma pousada que fica em Presidente Figueiredo, no Amazonas, segundo o Ministério Público. O empreendimento foi confiscado pela Justiça.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos investigados, em Curitiba. Um dos empresários foi preso por porte de arma e munição sem registro.

Foram apreendidos também R$ 302.565 em espécie, além de US$ 2.369 e € 500. Em uma das casas, o dinheiro estava escondido no suporte de luz de um banheiro. As ordens de busca e apreensão, o bloqueio de bens e o sequestro da empresa no Amazonas foram expedidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da capital.

O empresário suspeito de comandar o esquema já tinha sido preso em setembro de 2020 e março de 2021, sendo liberado por decisão da Justiça. O MP-PR disse que ele continuou cometendo os crimes.



As investigações apontam que pelo menos 57 empresas participam do esquema de sonegação em vários estados. Conforme o Gaeco, as organizações são do setor de reciclagem de metal e sonegam principalmente o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

fonte: Ministério Público O MP mirou sonegadores de impostos

