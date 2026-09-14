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CLIMA SEVERO

Gabinete de Gestão Integrada opera 24 horas na coordenação de resposta aos eventos climáticos

GGI reúne informações das regiões afetadas, acompanha a evolução dos eventos e organiza as medidas necessárias para o atendimento à população

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Gabinete de Gestão Integrada opera 24 horas na coordenação de resposta aos eventos climáticos
Autor GGI permanece em atividade durante o período de vigência da resolução - Foto: AEN

O Gabinete de Gestão Integrada (GGI), ativado na sexta-feira (11) pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), está em funcionamento pleno, 24 horas por dia, para coordenar as ações das forças de segurança e dos demais órgãos envolvidos no atendimento às áreas atingidas pelos eventos climáticos que afetam o Estado. Os trabalhos são coordenados pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) da Sesp.

-LEIA MAIS: Chuvas no Paraná afetam 21 mil pessoas em 71 cidades

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“O Gabinete de Gestão Integrada está funcionando em período integral, com a participação dos órgãos do Estado, da União e dos municípios, para garantir uma resposta rápida às regiões afetadas. As forças de segurança estão em sobreaviso em todo o Paraná, com recursos disponíveis para eventual acionamento. A partir do monitoramento da Defesa Civil e das condições meteorológicas, vamos ajustar as ações necessárias para atender a população e apoiar o retorno à normalidade”, afirma o secretário da Segurança Pública, Hudson Teixeira.

Integram o GGI as forças de segurança, com atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Civil (PCPR) e da Polícia Científica (PCIPR), além de representantes da Defesa Civil, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Copel, Sanepar, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O GGI reúne informações das regiões afetadas, acompanha a evolução dos eventos e organiza as medidas necessárias para o atendimento à população, com atenção às situações de risco, ao deslocamento de equipes, à logística e ao acesso a municípios e comunidades atingidos.

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A ativação do gabinete foi determinada pela Resolução Sesp nº 544/2026, pelo prazo inicial de 10 dias, com possibilidade de prorrogação. A medida também colocou todo o contingente da Secretaria da Segurança Pública em situação de sobreaviso para eventual acionamento operacional e administrativo.

O GGI permanece em atividade durante o período de vigência da resolução, com atualização das informações e das medidas de resposta de acordo com a necessidade de cada região.

PARCIAL - No Vale do Ribeira, Adrianópolis permanece com o acesso rodoviário comprometido por diversos pontos de interdição e deslizamentos. O município também enfrenta interrupção no fornecimento de energia elétrica e no abastecimento de água. Equipes trabalham para estabelecer alternativas de acesso, enquanto o CBMPR mantém um posto de comando no município.

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Em Cerro Azul, houve danos nas vias de acesso. O trecho entre Cerro Azul e Tunas do Paraná foi interditado após a estrada ceder em diferentes pontos. O município também enfrenta problemas no abastecimento de água após o rompimento da principal adutora de captação, além de interrupções no fornecimento de energia.

O CBMPR mantém estruturas de comando em Cerro Azul e Adrianópolis para organizar o emprego das equipes e dos recursos disponíveis. O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) também atua na região, inclusive na avaliação de alternativas de acesso a Adrianópolis.

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