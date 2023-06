Gabaritos das provas do concurso da Seed PR já estão disponíveis

Os candidatos que realizaram as provas objetiva e discursiva do concurso para professores da rede estadual de ensino do Paraná já podem consultar os gabaritos preliminares e os cadernos de provas dos exames. Os documentos estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. As provas aconteceram no último domingo (18) nas cidades-sede dos Núcleos Regionais de Educação.

De acordo com a Secretaria estadual da Administração e da Previdência, responsável pelo concurso, mais de 76 mil pessoas se inscreveram e houve 15% de abstenção.

“Foi o primeiro concurso para a rede estadual de ensino em dez anos e tudo ocorreu de maneira tranquila. É importante ressaltar que embora sejam 1.256 vagas iniciais, o certame tem validade de dois anos depois da sua homologação e pode ser prorrogado por outros dois. Dessa forma, nossa expectativa é que o número de candidatos chamados seja muito maior”, destaca o secretário da Administração, Elisandro Pires Frigo.

Os aprovados na primeira etapa serão convocados para a prova prática com avaliação de uma banca específica. O edital prevê ainda a prova de títulos e avaliação médica.

O candidato deverá acompanhar pelo site do IBFC, na aba “Resultados”, a divulgação do resultado da Etapa I (Objetiva e Discursiva).

INFORMAÇÕES – Dúvidas sobre o certame podem ser esclarecidas junto ao IBFC pelo e-mail concurso@ibfc.org.br ou (11) 4788-1430, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

