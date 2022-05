Fuzil é encontrado dentro de bagagem em ônibus no PR

Da Redação

Um jovem, de 21 anos, foi preso com um fuzil, na rodoviária de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no sábado (14), de acordo com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron).

Ainda conforme o BPFron, a arma irregular foi encontrada desmontada dentro de uma bagagem, em um ônibus fiscalizado pela equipe.

O passageiro foi encaminhado com a arma de fogo à delegacia da Polícia Civil.

A abordagem ocorreu durante Operação Hórus, que atua na prevenção e combate de crimes na fronteira.

