Futebol das estrelas marca início do calendário esportivo no Litoral

Este final de semana do Verão Maior Paraná 2023/2024 marcou o pontapé inicial da grade de programação dos grandes eventos esportivos do Litoral e da Costa Noroeste. O destaque ficou para o Futebol das Estrelas, tradicional partida amistosa entre ex-jogadores dos principais clubes paranaenses (Coritiba, Paraná e Athletico Paranaense), em Matinhos, com dez gols.

A Arena Caiobá recebeu nomes como Ademir Alcântara, Castorzinho, Ednelson, Luizinho Neto, Ricardo Pinto, Cocito, Castro, Adilson Batista e Perdigão.

Além dos boleiros e dos turistas, o vice-governador Darci Piana prestigiou o evento. Ele destacou a infraestrutura à disposição de moradores e visitantes. "É muito importante que o turista tenha condições de se divertir, por isso montamos grandes estruturas para campeonatos esportivos e 27 shows nacionais. E o Futebol das Estrelas foi o primeiro grande show, brindado com um sol maravilhoso", afirmou.

Antes do jogo principal a mesma arena recebeu uma partida preliminar entre a Seleção de Pontal do Paraná contra a Seleção de Matinhos, que acabou com a vitória dos donos da casa por 3 a 2.

No sábado (6), no estádio Ednal Tavares, em Shangri-lá, em Pontal do Paraná, outros dois jogos agitaram o público. Às 9h, o “cinquentinha" do Flamengo de Santa Felicidade venceu a equipe do Barrancos, de Pontal do Paraná, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Na sequência, foi disputada a partida entre os amigos do treinador Cuca, com vários jogadores, ex-jogadores e estrelas do futebol paranaense e nacional. O destaque ficou com a presença do lateral-direito Khellven, de 22 anos, que atua no CSKA Moscou.

VERÃO ESPORTIVO - Os eventos organizados pela Secretaria de Estado do Esporte atraíram grande público. Nos próximos finais de semana a programação esportiva conta com Campeonato Mundial de Beach Tennis, Campeonato Paranaense de Handebol de Areia, Cross Games, Campeonato Paranaense de Águas Abertas (Natação) e Copa Internacional de BMX Freestyle.

O diretor de Grandes Eventos da Secretaria de Estado do Esporte, Clésio Prado, acredita que jogos comemorativos e competições ajudam a formar novas gerações de atleta. “O Futebol das Estrelas foi uma linda festa, e o calendário de grandes eventos está apenas começando. Vamos entregar muito entretenimento ao público que está aproveitando as praias do Litoral", completou.

Além disso, desde o final de dezembro quem frequenta as praias do Litoral e as praias de água doce da região Noroeste conta com oito arenas recreativas – seis no Litoral e duas no Noroeste – onde é possível praticar uma série de atividades para todas as idades.

Entre as atividades disponíveis, estão algumas que fazem parte da tradição do verão, como vôlei de praia, futevôlei, beach soccer, natação e surfe, assim como novas modalidades que têm ganhado mais praticantes nos últimos anos, como o beach tennis, handebol de areia, futmesa e os crossgames. Nos palcos, profissionais de recreação também oferecem aulas de dança e exercícios aeróbicos. As atividades diárias começam às 8h30 e seguem até 17h30.

VERÃO MAIOR PARANÁ - O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

