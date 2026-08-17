Fusca parte ao meio após colisão com outro carro no PR

Vítima foi socorrida pelo Samu com lesões no rosto e dores no tórax; condutor do outro automóvel teve apenas ferimentos leves

Um homem de 46 anos ficou ferido após o VW Fusca que conduzia se partir ao meio em uma colisão contra um Renault Sandero, na noite de domingo (16), na PRC-280, em Clevelândia, no Sudoeste do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 177 da rodovia, no trecho que conecta Clevelândia ao município de Mariópolis.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do Fusca foi atendido no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele apresentava ferimentos na região do rosto e queixava-se de dores no tórax e no abdômen, sendo encaminhado imediatamente para atendimento hospitalar. O motorista do outro automóvel envolvido sofreu apenas ferimentos leves.

As causas do acidente serão apuradas.