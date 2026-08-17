Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PRC-280

Fusca parte ao meio após colisão com outro carro no PR

Vítima foi socorrida pelo Samu com lesões no rosto e dores no tórax; condutor do outro automóvel teve apenas ferimentos leves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fusca parte ao meio após colisão com outro carro no PR
Autor Fusca partiu ao meio em Clevelândia - Foto: Corpo de Bombeiros

Um homem de 46 anos ficou ferido após o VW Fusca que conduzia se partir ao meio em uma colisão contra um Renault Sandero, na noite de domingo (16), na PRC-280, em Clevelândia, no Sudoeste do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 177 da rodovia, no trecho que conecta Clevelândia ao município de Mariópolis.

-LEIA MAIS: Tiroteio em festa comunitária deixa criança e três adultos baleados no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do Fusca foi atendido no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele apresentava ferimentos na região do rosto e queixava-se de dores no tórax e no abdômen, sendo encaminhado imediatamente para atendimento hospitalar. O motorista do outro automóvel envolvido sofreu apenas ferimentos leves.

As causas do acidente serão apuradas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Clevelândia FUSCA PR transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV