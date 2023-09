Fusca não foi responsável por acidente que matou cinco, diz polícia

A Polícia Civil do Paraná informou que o fusca azul visto na contramão antes do engavetamento na BR-277 não deve ter sido responsável pela série de batidas que envolveu pelo menos 73 veículos e matou cinco pessoas. As informações foram divulgadas pelo G1 em entrevista com o delegado da Delegacia de Campo Largo, Ademair da Cruz Braga Júnior.

Segundo Júnior, o motorista do fusca foi ouvido na quarta-feira (6). O delegado responsável pelas investigações disse que o fusca rodou na pista em um primeiro acidente, antes do grave engavetamento.

“O que eu tenho é uma imagem do veículo trafegando na contramão. A razão pela qual ele qual trafegou na contramão é uma razão justificável. Ele acabou rodando em razão do acidente que tinha à frente dele, o que é compreensível, perdeu o controle do veículo, como várias pessoas ali perderam."

O homem não quis falar com a imprensa. No dia do acidente, ele estava no carro com a mãe dele, viajando para Alvorada do Sul.

Inicialmente, quando a imagem do fusca veio a público, Ademair tinha afirmado que existia suspeita de contribuição do motorista do fusca no acidente. O superintendente da PRF, Fernando Oliveira, discordou e afirmou, em entrevista, que o fusca estava parado na rodovia.

