Furto: Polícia Militar de Londrina apreende carreta lotada de cerveja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

a carga de cerveja furtada em Londrina foi recuperada pela polícia

Uma carga de cerveja, furtada no sábado (24), foi recuperada pela Polícia Militar de Londrina, no norte do Paraná. Imagens de uma carreta que estaria na frente do local onde ocorreu o furto permitiu a identificação e a localização do caminhão e da carga, que estavam no Jardim Nova Esperança.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Adolescente atropela e mata homem ao conduzir motocicleta em Londrina

Na carreta apreendida, a Polícia Militar encontrou 15 pallets de cerveja, carga que havia sido furtada em Londrina, no sábado (24). O 5º Batalhão de Polícia Militar, de Londrina, obteve imagens do furto, que teriam permitido identificar a carreta, que foi encontrada num endereço do jardim Nova Esperança.

continua após publicidade .

No local, no entanto, a Polícia Militar não conseguiu identificar o responsável pela carga de cerveja e pela carreta. Uma mulher, que se identificou como mãe do responsável, acabou apreendida e encaminhada, com o caminhão e com a carga, para a Divisão de Furtos e Roubos, da Polícia Civil, de Londrina.

A carreta, segundo a polícia, também pode ser furtada. O veículo estaria com os sinais identificadores adulterados. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News