Funeas divulga nota sobre o Hospital Regional de Ivaiporã

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas), divulgou nota à imprensa com esclarecimentos sobre o Hospital Regional de Ivaiporã. Leia na íntegra:



"Sobre o Hospital Regional de Ivaiporã, a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas) esclarece:

- Não procede a informação sobre o custo do Hospital Regional de Ivaiporã. Ao contrário do que foi manifestado, de maio de 2022 até o presente momento, foram R$ 20,5 milhões o valor do funcionamento do hospital. E não R$ 37 milhões.

- Um processo licitatório para a contratação dos serviços de cirurgias eletivas do programa Opera Paraná está em fase de recursos administrativos apresentados pelos participantes do certamente. A expectativa é que, superada esta etapa, os procedimentos já possam iniciar.

- A Funeas vai solicitar uma auditoria cruzada junto à Sesa para verificar o fluxo de pacientes pela Regulação de Leitos e se há efetivamente a indicação pelo município para entrada regular destes pacientes no sistema estadual.

- Não procede ainda informação de que houve algum tipo de retaliação ao município em relação à exoneração da diretora da 22ª Regional de Saúde. Inclusive a própria diretora acompanhou este cenário financeiro durante o período de transição para a Funeas.

- Os recursos na saúde Ivaiporã são quase R$ 32 milhões desde 2019, segundo a Sesa. Desde a finalização da obra do hospital para o enfrentamento da pandemia, repasses para unidades de saúde, equipamentos, veículos, e também a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), cujo investimento será de mais de R$ 13 milhões.

Diretor-presidente da Funeas"