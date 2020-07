Fundação Araucária promove workshop internacional sobre os ODS

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Fundação Araucária promove de 16 a 19 de junho o Workshop “Escola Internacional de Pesquisa e Inovação Colaborativa: Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis”. O evento online tem o objetivo de identificar as políticas públicas locais, regionais e internacionais sobre o tema para futuras parcerias em projetos envolvendo pesquisadores e instituições do Paraná, Reino Unido e Quebec-Canadá.

O workshop viabilizará o contato com pesquisadores e agências de fomento internacionais para a construção conjunta de parcerias.

As inscrições para participar do evento e também receber o certificado devem ser feitas até sexta-feira (12) pelo link https://bit.ly/30lN5zp. As vagas são limitadas pelo aplicativo zoom.

Demais participantes poderão acompanhar a reunião pelo Youtube. O link será divulgado 15 minutos antes do evento no site http://www.fappr.pr.gov.br. Mais informações e a programação completa também ser obtidas no mesmo portal.

O workshop poderá se caracterizar como Escola Doutoral, dependendo do número de programas participantes.