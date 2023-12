Funcionários compram pão com mortadela após escolas ficarem sem comida

Alunos da Rede Municipal de Educação de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ficaram sem comida nesta sexta-feira (1º), no mesmo dia em que uma empresa terceirizada de alimentação deveria começar a fornecer a merenda escolar. A Objetiva Serviços Terceirizados Ltda não entregou os alimentos.

Diversos estudantes precisaram ser mandados de volta para casa no horário do almoço, conforme o sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Sinsep). Em algumas escolas da cidade, os próprios funcionários compraram pão com mortadela para as crianças, entre outros improvisos.

Cerca de 105 escolas municipais ficaram sem alimentos nesta sexta-feira, afetando 29 mil estudantes.

De acordo com informações, a empresa terceirizada foi contratada de forma emergencial, sem licitação, num contrato de R$ 24 milhões, porque o contrato das outras empresas de merenda encerrou. Diversos órgãos públicos já foram acionados pelo Sinsep.



