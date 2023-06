Funcionário indignado atira contra chefe e foge, no PR

O funcionário de uma cerâmica, inconformado com uma punição tomada no trabalho, atirou contra o próprio chefe, no fim da tarde deste sábado (03). O crime aconteceu no bairro Jardim Social, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o funcionário atirou três vezes contra a vítima. “A princípio, eles tiveram uma discussão dentro da empresa, após o funcionário ir tirar satisfação. No começo da noite, então, ele realizou os três disparos”, explicou o tenente Henrique Duarte, da PM.

Diante das circunstâncias, o Siate foi chamado e encaminhou a vítima ao Hospital do Trabalhador. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Leia a reportagem completa no portal Banda B, parceiro do TNOnline.

