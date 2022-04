Da Redação

Funcionário dos Correios é sequestrado em Curitiba

Um funcionário do Correios viveu momentos de terror no início da tarde desta sexta-feira (22), no bairro Vila Izabel, em Curitiba.

continua após publicidade .

Ele foi rendido por um criminoso armado na Rua Parintins quando realizava uma entrega e foi obrigado a dirigir até a Rua Professor Brasílio Ovídio da Costa onde estacionou o veículo. Na sequencia, ele foi colocado dentro do furgão e várias encomendas que estavam ali foram retiradas e deixadas no chão.

O criminoso fez uma ligação tentando explicar para os comparsas onde havia parado, para que a carga fosse colocada no veículo de fuga. O marginal esperou cerca de 15 minutos e ninguém apareceu. Ele fugiu sem levar nada. O trabalhador conseguiu abrir o furgão e sair.

continua após publicidade .

A Polícia Federal foi acionada e já iniciou a investigação do crime. Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar a polícia a identificar o criminoso.

As informações são do portal Bem Paraná.