Funcionário do Hemepar foi morto a marteladas após encontro amoroso

O suspeito do crime está preso

O funcionário do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) encontrado morto dentro de uma mala nessa segunda-feira, 21 de agosto, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba, foi morto a marteladas, segundo a delegada Camila Ceconello.

Conforme apurado pela equipe de reportagem da Banda B, Ronieverson Pedrozo Lopes, de 36 anos, foi assassinado após marcar um encontro por aplicativo de relacionamento com um homem. A delegada responsável pelo caso afirmou que eles se desentenderam e isso terminou com a morte do funcionário da Hemepar - unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

- LEIA MAIS: Corpo de funcionário do Hemepar é encontrado dentro de mala no PR

Roni, como era chamado por amigos e familiares, foi visto pela última vez por volta das 17h de quinta-feira, 17 de agosto. Ele saiu com seu carro, um Peugeot de cor cinza, das proximidades do seu trabalho e não retornou mais. Ele também não havia retornado ao seu apartamento e não avisou ninguém sobre onde estava desde então.

Funcionários do Hemepar de Curitiba afirmaram que a vítima ficou agitada após receber algumas ligações e mensagens no celular.

A delegada deu detalhes sobre o depoimento do suspeito, que explicou como o crime ocorreu. Clique aqui e acesse o site da Banda B, parceira do TnOnline, para ler a matéria completa.

