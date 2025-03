Funcionário de farmácia é morto a tiros em Londrina (PR); veja o vídeo

Jovem de 25 anos foi morto no momento em que trabalhava

Um homem foi morto a tiros dentro de uma farmácia em Londrina, norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (27). O circuito de monitoramento do estabelecimento, situado na Avenida Inglaterra, no Jardim Igapó, flagrou o assassinato. (Veja o vídeo abaixo)

Por meio das imagens é possível ver o momento em que o suspeito aborda o funcionário da farmácia e realiza os disparos. A vítima, de 25 anos, tenta fugir, mas não obtém sucesso.

Assista ao momento do crime:

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o atirador chegou ao local em uma motocicleta preta, trajando boné, calça escura e blusa de manga longa cinza, adentrou a farmácia e se direcionou aos fundos, onde a vítima se encontrava.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas, mas nada pôde ser feito. Os socorristas apenas constataram o óbito do jovem.

O helicóptero Falcão 07 prestou apoio às equipes policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na localização e abordagem do suspeito do homicídio.

Foto por Divulgação/PM Helicóptero foi empregado na buscas pelo assassino

Com o auxílio aéreo, a polícia cercou o bairro e iniciou as buscas. Durante a operação, a arma utilizada no crime foi encontrada abandonada, e o suspeito foi localizado escondido em uma área de barracões comerciais.

Após a abordagem, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia para as providências legais.

O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

