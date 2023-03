Funcionário de clube no PR é suspeito de filmar meninas em vestiário

Da Redação

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) cumpriu, nesta sexta-feira (31), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de pornografia infantil. Por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos, as buscas foram feitas em Curitiba.

O homem alvo da operação é funcionário de um clube localizado na capital paranaense, e é acusado de filmar meninas, tanto crianças quanto adolescentes, dentro do vestiário do estabelecimento. Informações sobre o caso não foram divulgadas, pois as apurações seguem em sigilo.

O acusado, não identificado, será investigado pelo crime de produção e armazenamento de pornografia infantil. O mandado foi cumprido em duas residências, uma localizada no bairro Cajuru e outra no bairro Uberaba.

