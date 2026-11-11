Funcionária que ostentava vida de luxo na internet vira ré por desviar R$ 1,1 milhão de condomínios no PR

A Justiça do Paraná aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público (MP-PR) contra uma ex-funcionária de um escritório de contabilidade e o marido dela, tornando o casal réu por furtos qualificados cometidos contra 11 condomínios em Londrina, no Norte do estado. Conforme a acusação ministerial, a investigada aproveitou a função que exercia para desviar um total de R$ 1.169.882,09 das contas administradas pela empresa, repassando os valores para o companheiro por meio de 264 transferências bancárias efetuadas entre setembro de 2024 e agosto de 2025.

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O esquema criminoso começou a ser desvendado após a funcionária passar a exibir um padrão de vida incompatível com seus rendimentos nas redes sociais, publicando registros de reformas em seu apartamento, compra de uma caminhonete nova e eletrodomésticos de valor elevado, como uma geladeira de R$ 12 mil e uma máquina lava e seca de R$ 8 mil. As publicações chamaram a atenção da empresa e desencadearam investigações pela Polícia Civil, que identificou a adulteração sistemática de relatórios e extratos contábeis entregues aos síndicos, com saldos fictícios inseridos para ocultar a evasão contínua de recursos das contas operacionais, aplicações e fundos de reserva.

A fraude foi formalmente descoberta em agosto de 2025, momento em que o proprietário do escritório notou atrasos frequentes nos balancetes mensais e localizou transferências via Pix de até R$ 10 mil destinadas à conta do marido da funcionária. Ao ser confrontada pelos superiores após o expediente de trabalho, a mulher admitiu a autoria das transações financeiras ilícitas. Na época, os dois suspeitos chegaram a ser detidos, permaneceram em silêncio durante o interrogatório policial e, após um dia sob custódia, foram liberados para responder ao processo em liberdade.

Na denúncia, o Ministério Público pede a condenação dos envolvidos e a fixação de uma indenização mínima no valor exato do rombo financeiro apurado, de aproximadamente R$ 1,16 milhão, para assegurar o ressarcimento aos condomínios prejudicados. A defesa do casal informou que ainda não foi cientificada formalmente da denúncia e que só irá se pronunciar após obter acesso integral aos autos. O escritório de contabilidade, por sua vez, reiterou compromisso com a proteção aos clientes e afirmou continuar colaborando ativamente com o Poder Judiciário.