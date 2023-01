Funcionária flagra furto em farmácia e dá uma 'dura' em ladrão; vídeo

Da Redação

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (11), em Curitiba

Uma tentativa de furto em uma farmácia terminou de forma frustrada após o responsável pelo crime ser pego "com a boca na botija" por uma funcionária do estabelecimento. O caso ocorreu na manhã dessa quarta-feira (11) no bairro Pinheirinho, em Curitiba, Paraná.

Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. A partir das imagens, é possível ver o momento em que o criminoso chega de fininho, começa a pegar alguns produtos e os coloca em uma mochila. No entanto, ele foi surpreendido por uma mulher que trabalha na farmácia, que exigiu que ele devolvesse os itens furtados. (Vídeo no final da matéria)

Logo após receber uma "dura", o criminoso foge a pé do local. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e realizou patrulha na região, porém, ninguém foi encontrado.

A equipe de reportagem da Banda B conversou com um comerciante da região, que falou sobre a situação complicada que a localidade vem enfrentando. De acordo com ele, que preferiu não se identificar, vários estabelecimentos se tornaram alvos de criminosos, como, por exemplo, a farmácia, que já foi assaltada duas vezes.

“Já virou rotina roubarem a farmácia, esses tempos roubaram o caixa. Não passou nenhuma viatura na hora. A situação está tensa aqui na região da Avenida Winston Churchill”, afirmou.

