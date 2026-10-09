Funcionária de associação de reciclagem é perfurada por agulha descartada incorretamente no PR

Uma funcionária da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi (Acamarti) teve o dedo perfurado por uma agulha descartada de forma irregular nesta quinta-feira (8). O material, que ainda apresentava marcas de sangue, estava solto e misturado aos resíduos comuns, obrigando a trabalhadora a buscar atendimento médico imediato. Após o acidente, ela foi encaminhada ao hospital para a realização de exames e já iniciou o tratamento preventivo com medicação de quimioprofilaxia, seguindo as orientações da equipe de saúde.

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O incidente reforça um alerta constante no município, já que esta não é a primeira ocorrência envolvendo o descarte inadequado de materiais perfurocortantes. Esse tipo de negligência expõe os trabalhadores responsáveis pela coleta e separação de resíduos a graves riscos de contaminação e acidentes de trabalho, além de colocar a população geral em perigo.

Para evitar novas vítimas e garantir a segurança dos profissionais que mantêm a cidade limpa, a principal orientação é que agulhas, seringas e itens semelhantes nunca sejam depositados no lixo comum ou na coleta seletiva. O procedimento correto exige que a população armazene esses itens em caixas específicas ou embalagens resistentes com tampa segura, que impeçam qualquer rompimento ou perfuração acidental. Também é essencial identificar o recipiente com uma etiqueta clara sobre o conteúdo. Por fim, o material deve ser entregue diretamente em uma unidade de saúde, que possui os protocolos corretos para dar a destinação final e segura a esses resíduos infectantes.