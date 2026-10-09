Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PERIGO

Funcionária de associação de reciclagem é perfurada por agulha descartada incorretamente no PR

Vítima foi encaminhada ao hospital após o acidente. Casos recorrentes acendem o alerta para a necessidade do descarte correto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Funcionária de associação de reciclagem é perfurada por agulha descartada incorretamente no PR
Autor Foto: Divulgação/ Prefeitura de Tibagi

Uma funcionária da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi (Acamarti) teve o dedo perfurado por uma agulha descartada de forma irregular nesta quinta-feira (8). O material, que ainda apresentava marcas de sangue, estava solto e misturado aos resíduos comuns, obrigando a trabalhadora a buscar atendimento médico imediato. Após o acidente, ela foi encaminhada ao hospital para a realização de exames e já iniciou o tratamento preventivo com medicação de quimioprofilaxia, seguindo as orientações da equipe de saúde.

-LEIA MAIS: Mais de 40 policiais rodoviários do PR são afastados por esquema de propina via Pix

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O incidente reforça um alerta constante no município, já que esta não é a primeira ocorrência envolvendo o descarte inadequado de materiais perfurocortantes. Esse tipo de negligência expõe os trabalhadores responsáveis pela coleta e separação de resíduos a graves riscos de contaminação e acidentes de trabalho, além de colocar a população geral em perigo.

Para evitar novas vítimas e garantir a segurança dos profissionais que mantêm a cidade limpa, a principal orientação é que agulhas, seringas e itens semelhantes nunca sejam depositados no lixo comum ou na coleta seletiva. O procedimento correto exige que a população armazene esses itens em caixas específicas ou embalagens resistentes com tampa segura, que impeçam qualquer rompimento ou perfuração acidental. Também é essencial identificar o recipiente com uma etiqueta clara sobre o conteúdo. Por fim, o material deve ser entregue diretamente em uma unidade de saúde, que possui os protocolos corretos para dar a destinação final e segura a esses resíduos infectantes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Acamarti descarte de agulhas Reciclagem Saúde Pública Segurança no Trabalho Tibagi
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV