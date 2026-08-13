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FATALIDADE

Funcionária da Saúde morre após colisão frontal entre carro e carreta na PR-573

O veículo da vítima seguia no sentido contrário da via quando foi atingido pela carreta graneleira e ficou completamente destruído

Escrito por Da Redação
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Funcionária da Saúde morre após colisão frontal entre carro e carreta na PR-573
Autor Ellen não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local - Foto: Reprodução

A servidora da Saúde Ellen Jorge Oehning, de 50 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (13) em uma colisão frontal entre um Jeep e uma carreta na PR-573, no trecho entre os municípios de Corbélia e Braganey, no Oeste do Paraná.

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O veículo da vítima seguia no sentido contrário da via, no sentido de Corbélia, quando foi atingido pela carreta graneleira e ficou completamente destruído. Ellen não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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Ela era servidora da área da saúde e atuava na Equipe Municipal de Atendimento Domiciliar (EMAD) de Corbélia. Deixa o marido e dois filhos.

A Prefeitura de Corbélia publicou nota de pesar:

“Neste momento de dor e consternação, expressamos aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Ellen, os nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade. Que a fé e as boas lembranças tragam conforto aos corações enlutados neste momento de despedida.”

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acidente Corbelia NOTÍCIAS SAÚDE tragédia
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