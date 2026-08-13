Funcionária da Saúde morre após colisão frontal entre carro e carreta na PR-573
O veículo da vítima seguia no sentido contrário da via quando foi atingido pela carreta graneleira e ficou completamente destruído
A servidora da Saúde Ellen Jorge Oehning, de 50 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (13) em uma colisão frontal entre um Jeep e uma carreta na PR-573, no trecho entre os municípios de Corbélia e Braganey, no Oeste do Paraná.
📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema
O veículo da vítima seguia no sentido contrário da via, no sentido de Corbélia, quando foi atingido pela carreta graneleira e ficou completamente destruído. Ellen não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
Ela era servidora da área da saúde e atuava na Equipe Municipal de Atendimento Domiciliar (EMAD) de Corbélia. Deixa o marido e dois filhos.
A Prefeitura de Corbélia publicou nota de pesar:
“Neste momento de dor e consternação, expressamos aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Ellen, os nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade. Que a fé e as boas lembranças tragam conforto aos corações enlutados neste momento de despedida.”