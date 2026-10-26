Fumaça na cabine força avião com destino a SP a pousar em urgência em Maringá

Um avião da Gol Linhas Aéreas precisou retornar ao Aeroporto Regional de Maringá na manhã desta segunda-feira (26) logo após a decolagem, em razão da presença de fumaça no interior da aeronave. O voo 1137 tinha como destino final o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e precisou realizar o pouso em condições de urgência.

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Conforme a administração do terminal maringaense, equipes de socorro foram mobilizadas preventivamente para acompanhar a aterrissagem na pista. Todos os passageiros desembarcaram em segurança assim que o avião estacionou no pátio e nenhuma das pessoas a bordo necessitou de atendimento médico.

Após a evacuação dos passageiros e a descida segura de toda a tripulação, os técnicos e as equipes de segurança do aeroporto realizaram as vistorias de praxe na estrutura da aeronave e na pista para garantir a segurança operacional. Com a conclusão de todos os protocolos de inspeção, o terminal liberou os demais pousos e decolagens, restabelecendo o fluxo normal de voos. Até a última atualização, a companhia aérea e a administração do aeroporto não haviam informado o que causou o surgimento da fumaça a bordo.