Frio: temperaturas caem nos próximos dias no Paraná

Uma intensa massa de ar polar deve derrubar as temperaturas nos próximos dias, e uma nova onda de frio é esperada em diversas regiões do Brasil. Um ciclone deve levar chuvas ao Sul, impedindo que o calor volte.

O frio deve chegar na madrugada de quinta-feira (9) ao leste, sul e serra do Rio Grande do Sul, região serrana de Santa Catarina e do Paraná, interior de São Paulo, sudoeste de Mato Grosso e centro-norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, a temperatura mínima em Apucarana na sexta-feira (10) deve ser de 7ºC, já no sábado e no domingo (11 e 12) a previsão é de 6ºC.

Ainda conforme a previsão, os termômetros devem ficar abaixo de 0 °C entre o sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul, com riscos de geada na manhã do domingo nos dois estados e em Santa Catarina, sul de Mato Grosso do Sul, extremo sul e oeste de São Paulo.

A queda na temperatura acontece antes do início do inverno no país, às 6h14 do dia 21 de junho, se estendendo até às 22h04 do dia 22 de setembro, quando começa a primavera.